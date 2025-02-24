Переменную облачность и умеренный ветер пообещали петербуржцам 24 февраля

В Петербурге 24 февраля ожидается переменная облачность. В этот день существенных осадков не предвидится, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Ветер, согласно прогнозу, будет южных направлений, по параметру скорости он оценивается синоптиками как «умеренный». Температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Дарья Астанина