Жительницу Ростовской области насмерть сбила иномарка на темной трассе

23 февраля на 5 км автодороги «Донской — Целина» в Зерноградском районе произошло ДТП, в результате которого погибла пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Головчанский Фото: Владимир Головчанский

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Touareg допустила наезд на женщину в возрасте около 40 лет. Пешеход двигалась посередине проезжей части дороги. Уточняется, что на ее одежде отсутствовали СВЭ (световозвращающие элементы).

Пешеход погибла на месте на ДТП.

Ведомство напоминает, что ходить по проезжей части опасно. В условиях снежной погоды необходимо быть внимательными. Пешеходам в темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо использовать СВЭ.

Ранее госкомпания «Автодор» предупредила водителей Ростовской области о непогоде на М-4 «Дон» сегодня, 24 февраля. На федеральной трассе местами ожидается снег.

Анна Анисова