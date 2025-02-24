Под Саратовом полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим водителем

В Вольском районе Саратовской области в дорожной аварии погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 19:30 накануне, в воскресенье, на 187 км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград», близ с. Ключи. Там столкнулись машина Toyota Land Cruiser Prado и автовоз Renault, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения.

В дорожной аварии погиб водитель иномарки Toyota Land Cruiser Prado. Полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.

Павел Фролов