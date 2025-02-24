В Краснодаре осудили юриста за махинации с землей на 73 млн рублей

В Краснодаре суд вынес приговор юристу Антону Антонову по делу о мошенничестве при продаже несформированных земельных участков на сумму 73 млн руб. Фигуранта приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года юрист предложил учредителю агрофирмы ООО «Югвинсельхоз» Гие Парсаданишвили приобрести 2,5 тыс. га сельхозугодий в Павловском районе Кубани. Один га обошелся в 30 тыс. руб, что существенно ниже рыночной стоимости.

После заключения предварительного договора и получения денег выяснилось, что земельные участки не сформированы, а их продажа возможна только через три года после обращения в краевую администрацию.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд обязал его возместить причиненный ущерб потерпевшему. Приговор вступил в законную силу.

Нурий Бзасежев