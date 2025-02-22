Зарубежные СМИ: Намечается ли потепление в отношениях Вашингтона и Киева?

Американский президент Дональд Трамп усомнился в наличии у Украины редкоземельных полезных ископаемых, а также в их оценочной стоимости. Как сообщало издание Axios, США передали Киеву обновленный проект соглашения по недрам. Теперь американская сторона ждет ответа от президента Украины Владимира Зеленского. Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер заявлял, что запретил своему правительству подписывать соглашение, которое не учитывает интересы Киева. Зарубежные СМИ пишут о слабом потеплении в отношениях Вашингтона и Киева, а также новых рычагах давления на президента Украины. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Чиновники США и Украины обсуждали сделку об ископаемых всю ночь с 20 на 21 февраля, и теперь решение за Киевом, говорят источники Axios. Если Зеленский снова отвергнет документ, отношения двух стран продолжат ухудшаться. Первую версию сделки о передаче США половины украинских ресурсов Зеленский раскритиковал за отсутствие гарантий для Киева. Это разозлило Трампа, но на днях Вашингтон вернулся с улучшенной версией документа.

Скорее всего, туда включили положения о будущей помощи Украине, пишет Bloomberg. В ответ Трамп хочет получить редкоземельные металлы на $500 млрд. Отчеты оценивают запас полезных ископаемых Украины в $10 трлн. Однако в стране нет крупных залежей, которые на международном уровне признаются экономически жизнеспособными. Многие месторождения являются побочным продуктом производства фосфатов либо находятся на захваченных территориях.

The New York Times сообщает об ослаблении напряженности между Вашингтоном и Киевом. Это лишний раз подчеркивает, что Трамп меркантильно относится к урегулированию конфликта. Позитивный сигнал также дал спецпредставитель Кит Келлог, который по итогам поездки в Киев назвал Зеленского «закаленным и отважным лидером». Госсекретарь Марко Рубио, впрочем, напомнил, что прежде чем отвергнуть первую версию сделки, Зеленский устно пообещал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу ее подписать. Допуская новый отказ, американские переговорщики пригрозили Киеву, что отключат в стране спутники Starlink, узнал Reuters.

Сам Трамп, рассуждает The Guardian, «сменил курс», когда заявил Fox News, что Россия в 2022-м действительно вторглась на Украину. В то же время глава Белого дома добавил, что Киев, Зеленский и Байден должны были это предотвратить. По словам Трампа, он сыт по горло тем, что украинский президент «годами ведет переговоры без карт в рукаве». «Его присутствие на встречах не так уж важно»,— добавил Трамп.

На фоне сближения Вашингтона с Москвой европейские лидеры готовятся выделить Украине военную помощь минимум на €20 млрд, пишет Politico. Учитывая, что плану может противостоять Венгрия, там решили направить поддержку в форме взносов отдельных стран, а не единого пакета.

The Wall Street Journal тем временем узнал, что США и Украина могут заключить сделку о ресурсах до конца 22 февраля. По словам собеседников издания, к вечеру пятницы документ еще не был согласован до конца.

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