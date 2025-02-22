Казанский цирк представил программу «Удивительная история», в основе сюжета которой — воспоминания девочки о Казани 9 мая 1945 года, когда цирк Юрия Дурова вышел в на улицы города в ярких костюмах, с оркестром и дрессированными животными. Постановщиком цирковой новеллы стал заслуженный артист России, режиссер Андрей Шарнин, хореографы — Лия и Антон Гисметулловы. Самые яркие кадры представления в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Циркового шоу «Удивительная история» в Казанском цирке

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Циркового шоу «Удивительная история» в Казанском цирке

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ