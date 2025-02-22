На ремонт колледжа и общежития в Татарстане выделят 105 млн рублей

В Татарстане планируют выделить почти 105 млн рублей на капитальный ремонт Сармановского аграрного колледжа и общежития политехнического колледжа в Набережных Челнах. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

На ремонт Сармановского аграрного колледжа предусмотрено 62,5 млн рублей, средства будут использованы для восстановления кровли, фасада и проведения других ремонтных работ. На ремонт общежития политехнического колледжа будет направлено 42,4 млн рублей. Эти средства пойдут на обустройство внутренних инженерных систем здания.

Источниками финансирования являются бюджет Российской Федерации и бюджет Татарстана. Заказчиком выступает компания «Главинвестстрой» Татарстана. Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года.

Влас Северин