Сочинская прокуратура помогла вернуть матери военного 1,4 млн рублей
Прокуратура Сочи через суд взыскала более 1,4 миллиона рублей в пользу матери участника специальной военной операции, ставшей жертвой телефонных мошенников. Ведомство контролирует принудительное исполнение судебных решений, сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.
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По заявлению прокуратуры ЗАГС обязали выдать документы отцу военнослужащего для получения мер социальной поддержки.
Надзорный орган также защитил в суде интересы семьи участника СВО, которой управление соцзащиты Сочи отказало в региональной выплате 2 млн руб. из-за отсутствия у военнослужащего регистрации в городе.
Прокуратура Сочи держит на контроле перечисление всех социальных выплат семьям военнослужащих.