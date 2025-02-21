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Сочинская прокуратура помогла вернуть матери военного 1,4 млн рублей

Прокуратура Сочи через суд взыскала более 1,4 миллиона рублей в пользу матери участника специальной военной операции, ставшей жертвой телефонных мошенников. Ведомство контролирует принудительное исполнение судебных решений, сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: Администрация Керчи

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: Администрация Керчи

По заявлению прокуратуры ЗАГС обязали выдать документы отцу военнослужащего для получения мер социальной поддержки.

Надзорный орган также защитил в суде интересы семьи участника СВО, которой управление соцзащиты Сочи отказало в региональной выплате 2 млн руб. из-за отсутствия у военнослужащего регистрации в городе.

Прокуратура Сочи держит на контроле перечисление всех социальных выплат семьям военнослужащих.

Анна Гречко

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