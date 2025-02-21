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Росгвардейцы эвакуировали двух пенсионеров из горящих домов в Краснодаре

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли двух пенсионеров из горящих домов на ул. Калининградской в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.

Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Прапорщик полиции Владимир Макуха и старший сержант полиции Иван Мухин обнаружили задымление в жилом секторе. После вызова экстренных служб росгвардейцы вошли в горящее здание, где нашли без сознания 72-летнего мужчину. Пострадавшего вынесли на улицу и привели в чувство.

Пламя распространилось на соседний дом, где находилась 83-летняя местная жительница. Правоохранители также помогли пенсионерке покинуть горящее помещение.

Спасенных пенсионеров передали бригаде скорой помощи. Пожарные ликвидировали возгорание.

Анна Гречко

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