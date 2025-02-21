На Кубани и еще в пяти регионах задержали граждан, выполнявших задания Украины

ФСБ России пресекла деятельность восьми граждан РФ на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края. По данным ведомства, восемь граждан РФ выполняли задания украинских спецслужб. Они совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, а также планировали теракты в местах дислокации воинских частей, передает ЦОС ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Для вербовки использовались мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также интернет-площадки с объявлениями о «быстром заработке». Вознаграждение за преступления, по данным ФСБ, зачастую не превышало 30 тыс. руб.

Следствие установило причастность указанных лиц к диверсионно-террористической деятельности. Суд признал их виновными по нескольким статьям УК РФ об участии в террористической деятельности. Фигуранты приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет, из которых от трех до пяти лет — в тюрьме.

ФСБ напоминает, что спецслужбы Украины активно вербуют граждан РФ в соцсетях и мессенджерах, обещая, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести и все расходы покроет гонорар. Однако в действительности участие в противоправной деятельности приводит к длительным тюремным срокам.

Вячеслав Рыжков