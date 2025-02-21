Жителей Севастополя предупредили о проведении взрывных работ

Сегодня, 21 февраля, в Севастополе запланировано проведение взрывных работ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС Севастополя Фото: пресс-служба МЧС Севастополя

Мероприятия пройдут с 14:00 до 16:00 в районе горы Кара-Коба. Будет проводиться ликвидация находок времен Великой Отечественной войны.

Жителей Севастополя просят сохранять спокойствие, услышав громкие звуки. МЧС отмечает, что работы ведутся с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Алина Зорина