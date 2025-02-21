На ремонт 269 многоквартирных домов в Краснодаре выделили 3,9 млрд рублей

В этом году в Краснодаре планируют отремонтировать 269 многоквартирных домов. Для этого предусмотрено около 3,9 млрд руб. С начала года специалисты завершили капитальный ремонт в 14 домах Краснодара, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты обновили фасады и отремонтировали крыши домов. Сейчас работы ведутся еще на 67 многоэтажках. В большинстве из них ремонтируют внутридомовые инженерные системы.

В плане на 2025 год предусмотрено около 520 видов работ. Специалисты проведут капремонт 134 фасадов и 125 крыш зданий. Также будут заменены 237 внутренних инженерных систем и 82 лифта. Кроме того, в нескольких домах отремонтируют подвалы и фундаменты.

Алина Зорина