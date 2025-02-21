Вступил в силу приговор полковнику ВСУ, приказавшему сбить самолет над Кубанью

Приговор о пожизненном лишении свободы для полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдавшего приказ на уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью, вступил в законную силу. Об сообщает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд заочно признал фигуранта виновным в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и назначил ему пожизненное заключение. Сейчас приговор вступил в силу.

По данным следствия, 23 февраля 2024 года самолет Воздушно-космических сил России выполнял патрулирование воздушного пространства страны. Воздушное судно не имело вооружения и не участвовало в боевых действиях. Однако полковник ВСУ отдал подчиненным незаконный приказ на его уничтожение. В результате погибли 10 членов экипажа, самолет был уничтожен.

Вячеслав Рыжков