На Кубани за прошедший год совершено более 19 тысяч ИТ-преступлений

В Краснодарском крае в 2024 году зарегистрировано свыше 19 тыс. преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, пишет kuban.aif.ru со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю. Этот показатель вырос на 4,6% по сравнению с 2023 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тяжкие преступления составили 31% от общего числа, в 9,4% случаев ущерб превысил 1 млн руб. Общий материальный урон, причиненный жителям Кубани, превысил 5,7 млрд руб., из которых правоохранительным органам удалось возместить порядка 124 млн руб. В суд направлено более 1,7 тыс. уголовных дел, в ходе расследований установлены 731 злоумышленник.

Согласно статистике, 38,7% мошенничеств совершаются при заказе товаров в интернете, 19,8% — посредством звонков от лиц, представляющихся сотрудниками служб безопасности банков, 9,5% связаны с операциями на игровых платформах и биржах. Еще 5,9% преступлений приходятся на телефонные звонки от якобы представителей правоохранительных органов, 3,2% — на схемы купли-продажи и аренды недвижимости. Оставшиеся 22,8% включают различные способы обмана — от фальшивых выигрышных лотерей и услуг экстрасенсов до мошенничеств в социальных сетях.

Среди потерпевших 59% — трудоустроенные граждане, из которых 12% работают в государственных и муниципальных учреждениях. Еще 26% составляют пенсионеры, инвалиды и лица, находящиеся на социальном обеспечении. Граждане без постоянного источника дохода представляют 15% от общего числа пострадавших, включая 2,5% учащихся образовательных учреждений.

Вячеслав Рыжков