В Ростове на улице Левобережная автомобиль Skoda Superb сбил пешехода

Вечером 20 февраля в Ростове-на-Дону автомобиль Skoda Superb под управлением водителя 1986 года рождения сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

55-летний житель Ростова переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте, в зоне видимости пешеходного перехода около дома №2Б поо ул. Левобережная. Водитель иномарки допустил на него наезд.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Уточняется, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области на 1073 км трассы М-4 «Дон» произошло массовое ДТП со смертельным исходом.

Снежана Стодольская