В порту Новороссийска столкнулись два судна

Два судна столкнулись в порту Новороссийска в пятницу, 21 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По данным агентства, один из кораблей получил незначительные повреждения. Пострадавших нет. Об угрозе разлива нефтепродуктов не сообщалось.

Танкер «Натиг Алиев» и сухогруз «Бегония» стояли на рейде. На море был шторм, около 6:50 танкер из-за воздействия погодных условий и несвоевременного запуска главного двигателя ушел в короткий дрейф, столкнувшись с сухогрузом. На место выдвинулся буксир.

Экологического ущерба нет. Материальный ущерб уточняется.

Вячеслав Рыжков