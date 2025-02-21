Со дна Черного моря в Анапе подняли 136 мешков с загрязненным грунтом

Водолазы собрали 136 мешков с замазученным грунтом со дна Черного моря в Анапе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

В селе Витязево сотрудники МЧС России собрали 77 мешков с загрязненным песком, для этого они совершили 29 спусков. На месте работают одновременно три пары водолазов.

Параллельно другая команда специалистов ведомства работает у причала в Джемете. Там водолазы совершили 26 спусков и собрали 59 мешков с мазутом.

Алина Зорина