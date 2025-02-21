Каждому десятому начинающему предпринимателю Черноземья больше 56 лет

Согласно данным о регистрации бизнеса и дистанционном открытии счёта от дочерней компании Сбера «Деловая среда», в 2024 году 27% новых бизнесов запустили люди старше 45 лет, в том числе 11% — старше 56 лет. В целом, по данным аналитиков сервиса, количество новых бизнесов в Черноземье в 2024 году выросло на 8%.

Самыми популярными видами деятельности в минувшем году были розничная торговля, пассажирские и грузоперевозки, строительные работы, а наиболее динамично растущими — архитектура и инженерно-техническое проектирование, производство готовых металлических изделий, предоставление профессиональных научно-технических услуг.

Начинающих предпринимателей-мужчин чуть больше, чем женщин — 58% и 42% соответственно. Доля женщин выше в сфере услуг, розничной торговле и операциях с недвижимостью, а мужчин — в строительстве, перевозках и оптовой торговле.

Заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Сергей Фролов считает, что начать свое дело никогда не рано и не поздно. «Главное, чтобы была бизнес-идея и желание добиваться своей цели», отметил он. По его словам, малое и среднее предпринимательство — очень динамичный сегмент. Это люди, которые быстро реагируют на запрос рынка и выходят на него с востребованным предложением. Не зря самым популярным направлением в наиболее массовом бизнесе — торговле — стала интернет-торговля. Для развития и корректировки деятельности важна своевременная аналитика: что делают конкуренты, какое направление нужно усилить, где лучше открыть точку.

Такую экспертизу позволяют получить отраслевые решения Сбера.