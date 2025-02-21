В Ялте осудили хозяина бассейна, в котором утонула школьница

51-летнего хозяина бассейна, в котором погибла девочка, осудили в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Суд установил, что в июне прошлого года мужчина арендовал нежилые помещения и бассейн в Ялте, но не нанял для работы на объекте инструкторов-спасателей и медперсонал. 11 июля в бассейне плавала десятилетняя девочка без сопровождения взрослых. Она попала в зону, где глубина превышала ее рост, из-за чего утонула.

Суд приговорил фигуранта к 2 годам лишения свободы с условно-испытательным сроком на 2 года.

Алина Зорина