В Краснодаре задержали подозреваемых в попытке вооруженного ограбления

Полиция Краснодара задержала трех подозреваемых в вооруженном разбое. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В дежурную часть полиции Краснодара поступило сообщение о разбойном нападении от сотрудницы микрофинансовой организации, расположенной на ул. Тюляева. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина зашел в здание и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги из кассы и мобильный телефон. Однако, испугавшись, что сотрудница организации нажмет тревожную кнопку, злоумышленник, ничего не похитив, вместе с сообщником скрылся на автомобиле третьего соучастника.

Нападавшими оказались граждане Республики Беларусь, которые приехали в Краснодар на заработки, а также житель Хадыженска. Оперативники задержали мужчин на одной из улиц города.

Алина Зорина