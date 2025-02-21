В Совбезе назвали приоритетные цели ударов НАТО

Страны НАТО рассматривают морское дно как новую среду для проведения боевых действий, приравнивая его к суше, воздуху, морю, космосу и киберпространству. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза России Григорий Молчанов. Также альянс готовится к соответствующим военным операциям. Член Совбеза также полагает, что в качестве приоритетных объектов поражения НАТО рассмотрит морской транспорт, нефтеналивные терминалы, железнодорожные переправы и мосты.

По его словам, в ходе СВО зафиксировано наращивание потенциала военно-морских сил (ВМС) НАТО в акватории Черного моря. «Одновременно ведется разработка доктринальных документов для проведения подобных операций»,— добавил господин Молчанов (цитата по «РИА Новости»).

Межведомственная комиссия Совбеза призвала усилить мониторинг деятельности иностранных государств, которые могут угрожать подводной и портовой инфраструктуре страны, и повысить систему защиты этих объектов, заключил господин Молчанов.

В июле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности. Среди ее основных задач названо обеспечение постоянного военного присутствия НАТО в Черном море. В Кремле назвали нахождение там кораблей альянса угрозой для России.

Подробности — в интервью «Ъ» помощника президента Николая Патрушева «”Мы должны поднимать свою роль в Мировом океане”».