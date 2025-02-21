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В Краснодаре водителя арестовали на 5 суток из-за номеров с неприличной надписью

Жителя Краснодара арестовали на 5 суток за непристойную надпись на госномерах автомобиля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в Краснодаре на ул. Красной был замечен припаркованный автомобиль марки KIA, на котором были установлены номера с непристойной надписью. После этого сотрудники полиции инициировали проведение проверки.

22-летний владелец машины принес извинения и раскаялся в содеянном. Ленинский районный суд Краснодара признал его виновным в административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Алина Зорина

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