В Ейске пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы города
Совет Ейского городского поселения назначил конкурс по отбору кандидатур на должность главы города на 24 апреля. Прием документов стартует 10 марта и завершится 31 марта. Конкурс объявлен в связи с досрочным прекращением полномочий прежнего руководителя муниципалитета, передает пресс-служба администрации Ейска.
Фото: Пресс-служба администрации Ейска
Решение принято на прошедшей сессии Совета, которую провел председатель Юрий Лукьянченко. В заседании приняли участие исполняющий обязанности главы города Юрий Белан и старший помощник Ейского межрайонного прокурора Олег Ивашков.
Ранее в тот же день депутаты внесли изменения в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ейского городского поселения.
В прошлую пятницу, 14 февраля, бывший глава Ейска Дмитрий Кияшко объявил о решении покинуть пост. Депутаты Совета единогласно приняли отставку главы.