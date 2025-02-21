Волонтеры очистили более 370 км берега от мазута на Кубани и в Крыму

С начала проведения работ по устранению последствий разлива нефтепродуктов волонтеры очистили более 370 км берега от мазута в Краснодарском крае и Республике Крым. Собрали свыше 148 тыс. т загрязненного песка и грунта, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На площадки временного хранения специалисты вывезли 108 тыс. т загрязнений. Вибрационной установкой просеяли более 35,2 тыс. т.

В мониторинге территории задействована авиация, беспилотники, морские суда и катера. Водолазы продолжают обследовать затонувшие части танкеров, акваторию и морское дно. Совершено 825 спусков. Со дна собрано 1,1 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами. С помощью подводных аппаратов обследовано 1,4 тыс. квадратов дна акватории.

На Кубани волонтеры обследуют 265 км берега. Собрали более 146 тыс. т загрязнений. Чтобы защитить побережье от выбросов мазута во время шторма, на пляжах Анапы и Темрюкского района возвели специальный насыпной вал с защитными сетями. Они предназначены для сбора мелкой фракции мазута.

В Крыму специалисты обследуют 525,4 км берега, очистили 222 км. Собрали около 722 т загрязненного песка. В Севастополе обследуют 165 км, собрали 680 т загрязнений. На одном участке зафиксировали случаи точечных выбросов мазута.

Алина Зорина