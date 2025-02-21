Подросток в Сочи получила травму глаза во время учебных стрельб в школе

В Сочи 14-летняя девочка получила травму глаза на уроке в гимназии при проведении учебных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В полиции Сочи сообщение о случившемся получили 18 февраля. К правоохранителям обратились представители медучреждения, которые рассказали, что к ним поступила несовершеннолетняя с травмой глаза, полученной из воздушного пневматического оружия.

Полицейские установили, что ребенок пострадал во время учебных стрельб. После окончания занятий подростка госпитализировали, ей оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Рисков потерять зрение у ребенка нет.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку. В частности, эксперты оценят степень причиненного вреда.

Вячеслав Рыжков