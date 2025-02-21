На развитие общественной инфраструктуры Кубани направили более 49,4 млрд рублей

В 2024 году в Краснодарском крае на развитие общественной инфраструктуры направили более 49,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры» в Краснодарском крае в 2024 году создали 59 новых соцобъектов. Среди них — школы, детские сады, спортивные залы, учреждения здравоохранения и социального обеспечения. По словам министра экономики Кубани Алексея Юртаева, в 2024 году объем расходов по госпрограмме составил 81% от запланированных средств.

В прошлом году в рамках подпрограммы «Создание объектов общественной инфраструктуры муниципальной собственности» построили 50 объектов. На эти цели выделили 35,6 млрд руб. По другой подпрограмме «Создание объектов социальной инфраструктуры собственности Краснодарского края» создали девять объектов за 13,8 млрд руб.

Алина Зорина