В Казани выявлены нарушения в работе Московского рынка
В Казани прокуратурой выявлены нарушения в работе ОАО «Московский рынок». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По заявлению индивидуального предпринимателя сотрудники ведомства проверили деятельность ОАО «Московский рынок» и обнаружили нарушения градостроительных норм, правил землепользования и благоустройства.
Проверка показала, что организация незаконно использовала участок земли, находящийся в неразграниченной государственной собственности, для установки ограждений и временных сооружений. Это привело к блокировке доступа предпринимателю к его торговому павильону.
Также было установлено, что при строительстве нового здания ОАО «Московский рынок» нарушило градостроительные нормы, допускало накопление мусора на прилегающих территориях и проводило земляные работы без необходимого разрешения.
В результате проверки должностное лицо ОАО «Московский рынок» было привлечено к административной ответственности.
После вынесенных прокуратурой представлений нарушения были устранены, а два сотрудника организации привлечены к дисциплинарной ответственности.
Информация о продаже Московского рынка появилась в марте 2022 года. 100% акций компании (1,4 тыс. штук номиналом 10 руб. каждая) за 175 млн руб. приобрело московское ООО «Казантик».
В сентябре 2024 года были представлены эскизы обновленного Московского рынка.