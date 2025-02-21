В Казани выявлены нарушения в работе Московского рынка

В Казани прокуратурой выявлены нарушения в работе ОАО «Московский рынок». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По заявлению индивидуального предпринимателя сотрудники ведомства проверили деятельность ОАО «Московский рынок» и обнаружили нарушения градостроительных норм, правил землепользования и благоустройства.

Проверка показала, что организация незаконно использовала участок земли, находящийся в неразграниченной государственной собственности, для установки ограждений и временных сооружений. Это привело к блокировке доступа предпринимателю к его торговому павильону.

Также было установлено, что при строительстве нового здания ОАО «Московский рынок» нарушило градостроительные нормы, допускало накопление мусора на прилегающих территориях и проводило земляные работы без необходимого разрешения.

В результате проверки должностное лицо ОАО «Московский рынок» было привлечено к административной ответственности.

После вынесенных прокуратурой представлений нарушения были устранены, а два сотрудника организации привлечены к дисциплинарной ответственности.

Информация о продаже Московского рынка появилась в марте 2022 года. 100% акций компании (1,4 тыс. штук номиналом 10 руб. каждая) за 175 млн руб. приобрело московское ООО «Казантик».

В сентябре 2024 года были представлены эскизы обновленного Московского рынка.

Артём Дергунов