В Тольятти депутаты требуют ускорить выдачу значков ГТО

Депутаты городской думы Тольятти обратились в региональное министерство спорта с требованием принять исчерпывающие меры по совершенствованию процесса, связанного с изготовлением, доставкой и выдачей знаков и удостоверений о выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как полагают в гордуме, сейчас процесс затянут из-за длительных организационных, технологических, а также логистических проблем.

Между тем, для многих граждан значок предоставляет такие преимущества, как дополнительные баллы к ЕГЭ и прибавки к стипендиям. Часто работодатели поощряют своих работников дополнительными днями отпуска, бонусами к зарплате. С 2025 года введен налоговый вычет за успешное выполнение нормативов комплекса.

По мнению депутатов, чтобы не снижать мотивацию людей, следует принять все меры, чтобы заслуженные награды своевременно вручались.

Алексей Алексеев