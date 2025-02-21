Прокуратура проводит проверку после возгорания школьного автобуса в Крыму

В Белогорском районе Крыма загорелся школьный автобус. По данному факту прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного органа республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

«Прокуратура Крыма проверит обстоятельства возгорания школьного автобуса в Белогорском районе. По предварительной информации, во время движения автобуса в районе села Русаковка произошло замыкание в приборной панели»,— рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что никто из совершеннолетних не пострадал. По факту случившегося проводится проверка. Надзорный орган оценит соблюдение требований законодательства при организации перевозок несовершеннолетних. Также прокуратура проверит исполнение должностными лицами образовательного учреждения обязанности при обеспечении безопасности учащихся.

Вячеслав Рыжков