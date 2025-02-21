Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападении школьника с ножом в Темрюке
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нападении подростка с ножом на сверстника в одной из школ Темрюка. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
19 февраля этого года в темрюкской школе во время драки шестиклассник ударил в живот своего сверстника ножом-кредиткой. Пострадавшего госпитализировали.
В СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения председателя СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.