Казань стала лидером в ПФО по продолжительности жизни

Казань заняла первое место в Приволжском федеральном округе по продолжительности жизни. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на XXXVI сессии Казанской городской Думы.

Фактическая продолжительность жизни жителей Казани составила 76,5 лет.

При этом рост младенческой смертности в городе за 10 лет снизился на 58%. По этому показателю Казань обошла Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане за последние 11 месяцев составила 74,59 года.

Дарья Сайфиева