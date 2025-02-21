На дорогах Сочи из-за непогоды работают 132 спецмашины и 160 специалистов

В Сочи из-за снега на расчистке дорог работают 132 спецмашины и свыше 160 человек. За сутки использовали более 420 т антигололедных средств, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина

В Кировском сельском округе за ночь выпало около 2 см снега. Значительно похолодало как в горах, так и на побережье. Сейчас специалисты расчищают подъезды к школам, детским садам и больницам города. На некоторых маршрутах автобусы пока не могут доехать до самых отдаленных точек на высокогорье, поэтому направили дополнительную технику. По словам Андрея Прошунина, аэропорт и железнодорожный вокзал работают согласно расписанию.

В работе жилищно-коммунального хозяйства не выявлено никаких сбоев. Дежурные бригады выезжают на вызовы, поступающие из микрорайонов и населенных пунктов.

В горах, расположенных на высоте более 500 м над уровнем моря, сохраняется лавинная опасность. На море наблюдаются сильные волны. Работа горнолыжных трасс и зимних пляжей будет зависеть от погодных условий. Все городские службы работают в усиленном режиме.

Алина Зорина