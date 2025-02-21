Более 70 домов в Советском районе Казани на сутки останутся без воды

В Советском районе Казани на сутки отключат воду более чем в 70 домах. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского «Водоканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Воду отключат с 09:00 25 февраля до 09:00 26 февраля 2025 года из-за подключения предложенного участка водопровода по улице Аделя Кутуя, 50–88, к централизованным сетям.

Водоснабжение временно прекратится по адресам:

ул. Аделя Кутуя: 41, 41/1, 43, 45, 47, 48, 48а, 49, 50/9, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 65, 65 корп. 1,2,3,4,5; 67, 68/1, 68/2, 68 корп.1,2; 68а, 69, 70, 71, 72, 72а, 75, 77, 78а, 79, 79а, 82, 82/1, 82/2, 82/4, 82/5, 82 корп.1; 82а, 84, 85, 86, 86/1, 86 корп.2; 86а, 86в, 86д, 88, 91, 91/1, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 105, 106Б, 107.

ул. Волочаевская: 15, 15 корп.1,3; 15а, 15Б, 15в, 15г.

ул. Кариева: 3, 3а, 3Б.

ул. Седова: 2 (гост); 2/3, 2 корп.4; 2а, 2а корп.1; 2в, 9/50, 16, 16 корп.1; 16а, 17, 22, 22 корп.1; 24, 24 корп.1; 24а, 27Б.

«Водоканал» просит извинения за временные неудобства.

Дарья Сайфиева