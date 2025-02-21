Сразу в нескольких районах Ростова 21 февраля пройдут отключения света по техническим причинам. Информация об этом опубликована на сайте «ДонЭнерго».

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С 09:00 до 16:00 отключения пройдут в переулке Безымянном, на улице Минераловодской, Республиканской, в переулке Рыбном, на улице Собино и улице Портовой. С 08:00 до 17:00 света не будетв домах по проспекту Шолохова, на улицах Цеховой, Добролюбова, Писарева, Ченцова, Верхненольной, Каяни.

В течение часа, с 09:00 до 10:00, отключения запланированы на улице Новостроевской, в переулках Гарибальди, Руднева. С 14:30 до 15:00 – в переулке Норильском, на улице Детской, в переулке Рационализаторском. С 10:30 до 11:30 – на улице Книжной, в переулках Руднева, Гарибальди и Новокубанском.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что жители нескольких улиц донской столицы останутся без воды с 25 по 26 февраля. Это связано с переподключением трубопровода и заменой участка водопровода.

Анна Марьина