Сегодня в Татарстане ожидается до -12 градусов

В Татарстане в пятницу, 21 февраля, температура воздуха составит от -7 до -12 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Днем в республике ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4–9 м/с. На дорогах гололедица.

В Казани днем температура воздуха составит от -7 до -9 градусов. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4–9 м/с. На дорогах также гололедица.

Анар Зейналов