Службы экстренного реагирования провели оперативные мероприятия в ТЦ «Мега»
20 февраля, с 18:30 до 21, на территории ТЦ «МЕГА» проводились оперативные мероприятия. Об этом сообщает МБУ АР «УПЧС» (112 Аксайского района).
Фото: МБУ АР «УПЧС» (112 Аксайского района
Во время проведения мероприятий ТЦ «Мега» работала в штатном режиме. На парковке находились сотрудники регионального МЧС и экстренные оперативные службы.
Причины проведения мероприятия не уточняются.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области ликвидирован пожар в частном доме. Площадь возгорания составила 180 кв. м.