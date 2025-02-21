Службы экстренного реагирования провели оперативные мероприятия в ТЦ «Мега»

20 февраля, с 18:30 до 21, на территории ТЦ «МЕГА» проводились оперативные мероприятия. Об этом сообщает МБУ АР «УПЧС» (112 Аксайского района).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МБУ АР «УПЧС» (112 Аксайского района Фото: МБУ АР «УПЧС» (112 Аксайского района

Во время проведения мероприятий ТЦ «Мега» работала в штатном режиме. На парковке находились сотрудники регионального МЧС и экстренные оперативные службы.

Причины проведения мероприятия не уточняются.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области ликвидирован пожар в частном доме. Площадь возгорания составила 180 кв. м.

Ева Китаева