В двух селах Челябинской области объявили карантин по бешенству

Карантин по бешенству объявили в деревне Замериново Борового сельского поселения и поселке Увельский одноименного поселения. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации.

В деревне Замериново очагом распространения стала квартира по улице Северной, 10. В Увельском — дом №6 по улице Ческидова. Неблагополучными пунктами признаны прилегающие к очагам территории до 2 км. На этой площади запрещается лечить больных, ввозить и вывозить восприимчивых животных, проводить ярмарки с их участием. Также территорию нельзя посещать посторонним лицам.

Виталина Ярховска