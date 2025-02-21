В Промышленном районе Самары МКД остались без воды из-за утечки на трубопроводе

Утечка на трубопроводе стала причиной отключения холодной воды в 12 многоквартирных домах в Промышленном районе Самары в пятницу, 21 февраля. Происшествие случилось на улице Ново-Садовой, 212 а, около 6:20 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В настоящее время на месте работают специалисты. Они устраняют повреждение трубопровода диаметром 300 мм. Водоснабжение социально значимых объектов в Промышленном районе не нарушено.

Восстановить подачу холодной воды ориентировочно планируется к 21:00 (MSK+1) в пятницу.

Георгий Портнов