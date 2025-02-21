Для спасения Вани Жезлова не хватает 920 492 руб.

Заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Юлия Федюкова (Санкт-Петербург): «У Вани острый лимфобластный лейкоз, ему назначена химиотерапия. К сожалению, на основные ее препараты у мальчика возникла аллергия. Ване предстоит длительное лечение, по жизненным показаниям ему необходим онкопрепарат высокой степени очистки спектрила. Его прием позволит избежать нежелательных аллергических реакций, которые могут снизить эффективность терапии. Препарат не зарегистрирован в РФ, но разрешен к ввозу и применению».

Стоимость лекарства 2 406 492 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 700 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 750 тыс. руб.. Телезрители ГТРК «Псков» соберут 36 тыс. руб. Не хватает 920 492 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ваню Жезлова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вани — Юлии Сергеевны Ивановской. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).