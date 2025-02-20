Жителя Славинска-на-Кубани осудили за двойное убийство

Краснодарский краевой суд признал 56-летнего жителя Славянска-на-Кубани виновным в убийстве двух соседей (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, в ночь на 3 февраля 2024 года фигурант Бондаренко с битой проник во двор соседей. Женщине он нанес удар по голове, затем несколько раз ударил камнем. От полученных травм она скончалась. Мужчине нападавший нанес не менее 15 ударов ножом. Убедившись в его смерти, обвиняемый покинул место преступления. Утром, когда родственник погибших обнаружил тела и сообщил об этом фигуранту Бондаренко, тот вызвал скорую и полицию. Однако в совершении убийства признался лишь на следующий день. В качестве мотива подсудимый указал оскорбление в адрес своей матери.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Также с осужденного в пользу потерпевших взыскано 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков