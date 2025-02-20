В Сочи профинансируют 12 молодежных проектов в 2025 году

Администрация Сочи направит 10 млн руб. на реализацию 12 молодежных инициатив в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Средства выделят на создание новых пространств в центральном Доме молодежи и микрорайонных клубах, приобретение мультимедийного оборудования, а также открытие новых локаций на форумной площадке «Мы — опора Родины» для проведения мероприятий.

Всего на конкурсный отбор поступило 30 заявок от студентов, представителей добровольческих, патриотических и творческих объединений города.

Анна Гречко