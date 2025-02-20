В районе Новороссийска и Геленджика прогнозируют усиление ветра

На черноморском побережье Кубани прогнозируют сложные погодные условия. Как сообщает Краснодарский ЦГМС, на участке Новороссийск — Геленджик с вечера 21 февраля до утра 23 февраля ожидается усиление северо-восточного и северного ветра с порывами до 30–34 м/с.

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Температура воздуха в ближайшие трое суток опустится до -5...-9 градусов. Синоптики также предупреждают о слабом парении моря и возможном обледенении судов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Новороссийска призвали местных жителей экономить электроэнергию из-за холодов. По информации мэрии, понижение температуры привело к перегрузке автоматических выключателей на подстанциях и перегоранию предохранителей.

Анна Гречко