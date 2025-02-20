Власти Крыма направят 95 млн рублей на новый нацпроект по экономике

Власти Крыма направят 95,5 млн руб. на реализацию нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инициатива объединяет в себе два проекта: «Малое и среднее предпринимательство» и «Производительность труда». В рамках первого направления Фонд микрофинансирования предпринимательства Крыма предоставит бизнесу микрозаймы на сумму свыше 1,1 млрд руб.

Второе направление предполагает оптимизацию производственных процессов. Сейчас в программе участвуют 55 крымских компаний из базовых несырьевых отраслей.

В 2025 году в Крыму также планируют реализацию семи проектов по внедрению бережливого производства.

Анна Гречко