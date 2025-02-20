Жителей Новороссийска призвали экономить электричество из-за холодов

Власти Новороссийска призвали горожан уменьшить потребление электроэнергии из-за возросшей нагрузки на сети в период похолодания. Об этом сообщает городское МКУ «УЖКХ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации администрации, понижение температуры привело к перегрузке автоматических выключателей на подстанциях и перегоранию предохранителей.

Специалисты ресурсоснабжающих организаций работают над оперативным устранением возникающих аварий. Администрация города принесла извинения жителям за временные неудобства.

Нурий Бзасежев