В Абинском районе приступили к строительству котельной для детсада
В селе Светлогорское Абинского района Краснодарского края специалисты приступили к строительству новой котельной для детского сада на ул. Пионерской. Объект возводят в рамках краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса», сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник, новая котельная комплектуется на заводе-изготовителе оборудованием с учетом всех особенностей объекта. В ближайшее время подрядчик планирует начать демонтажные работы, а также приступить к подготовке фундамента и траншей для инженерных коммуникаций.
Автоматизированная блочно-модульная установка заменит старую угольную котельную и обеспечит теплом около 100 человек — воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения. Параллельно со строительством ведутся работы по устройству монолитного лотка теплотрассы.
В 2025 году в Краснодарском крае планируется построить десять объектов теплоснабжения общей мощностью 21,2 МВт, из которых девять котельных будут возведены на средства инвесторов.