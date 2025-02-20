В Абинском районе приступили к строительству котельной для детсада

В селе Светлогорское Абинского района Краснодарского края специалисты приступили к строительству новой котельной для детского сада на ул. Пионерской. Объект возводят в рамках краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник, новая котельная комплектуется на заводе-изготовителе оборудованием с учетом всех особенностей объекта. В ближайшее время подрядчик планирует начать демонтажные работы, а также приступить к подготовке фундамента и траншей для инженерных коммуникаций.

Автоматизированная блочно-модульная установка заменит старую угольную котельную и обеспечит теплом около 100 человек — воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения. Параллельно со строительством ведутся работы по устройству монолитного лотка теплотрассы.

В 2025 году в Краснодарском крае планируется построить десять объектов теплоснабжения общей мощностью 21,2 МВт, из которых девять котельных будут возведены на средства инвесторов.

Нурий Бзасежев