Рябков сообщил послам стран ОДКБ о контактах России и США в Эр-Рияде
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел брифинг для послов государств—членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о контактах делегаций США и России в Эр-Рияде. Стороны обменялись мнениями о ситуации в области международной безопасности.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«В ходе откровенного и заинтересованного разговора руководство аккредитованных в Москве дипмиссий стран ОДКБ было проинформировано о ключевых аспектах недавних контактов представителей Российской Федерации и США на высоком уровне. Состоялся конструктивный обмен мнениями по ситуации в области международной безопасности»,— говорится всообщении МИД России.
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Среди основных договоренностей, которых удалось достичь,— формирование переговорной группы для урегулирования российско-украинского конфликта; восстановление штата посольств в Москве и Вашингтоне; работа над встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа; создание механизма для консультаций России и США по устранению «раздражителей» в отношениях стран.
О встрече делегаций — в материале «Ъ» «Украина за скобками».