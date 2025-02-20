За месяц спрос на грузоперевозки между Краснодаром и Беларусью вырос вдвое
Спрос на грузоперевозки между Краснодаром и Беларусью в феврале этого года вырос на 4%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сейчас Беларусь является ключевым направлением для международных грузоперевозок. В ответ на возросший спрос бизнес увеличил предложение своих услуг в феврале этого года на 6%.
В направлении Грузии за месяц количество предложений по перевозке грузов увеличилось на 20%. Несмотря на снижение спроса со стороны пользователей платформы, этот сегмент становится привлекательным для транспортных компаний благодаря развитию транспортной инфраструктуры и укреплению экономических связей.