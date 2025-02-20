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Жителя Крыма осудили за передачу данных спецслужбам Украины

Верховный суд Республики Крым признал виновным 32-летнего жителя Ленинского района республики в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Суд установил, что в июне 2023 года осужденный вступил в сообщество в социальной сети, созданное и координируемое главным управлением разведки министерства обороны Украины. Осенью того же года он отправил им фотографии и видеозаписи мест дислокации Вооруженных Сил РФ в Феодосии. За это ему заплатили.

Жителя Ленинского района приговорили к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и штрафом в размере 100 тыс. руб.

Алина Зорина

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