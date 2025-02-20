Кибермошенники похитили у дончан 3 млрд рублей в 2024 году

По итогам 2024 года от действий кибермошенников пострадали 12 тыс. жителей Ростовской области. Всего преступники похитили у дончан 3 млрд руб. — сообщил на заседании Заксобрания региона начальник донского ГУ МВД Олег Агарков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Раскрываемость преступлений в области информационных технологий выросла за год на 9% до 24,9%, что превышает среднние показатели по ЮФО и России. В 2024 году в Ростовской области зафиксировали 18 тыс. киберпреступлений (35% от общего числа), из которых 8,5 тыс. — факты мошенничества, 2,2 тыс. случаев незаконного получения доступа к информации и 2,1 тыс. краж.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что телефонные мошенники похитили у жительницы Ростовской области 2 млн руб. Аферисты убедили пенсионерку в том, что ее сбережения находятся под угрозой.

Дмитрий Ковалевский