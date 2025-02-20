В МЧС опровергли информацию о бедствии сухогруза в Азовском море

Якобы тонущий в Азовском море сухогруз «Павел Грабовский» стоит в порту. Об этом пишет «Ъ-Ростов» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

В СМИ ранее появилась информация о том, что торговое судно «Павел Грабовский» получило пробоину в море неподалеку от Азова. В МЧС заявляют, что сухогруз находится в порту. Проводятся ремонтные работы. Информации от представителей Азовского порта не поступало.

Судно перевозило кукурузу из Ростова в турецкий Самсун. Сухогруз длиной 114 ми шириной 14 м ходит под флагом Панамы. Telegram-канал «База» заявляет, что судно получило пробоину, однако моряки не стали посылать сигнал бедствия, а лишь запросили разрешение зайти в Азов для того, чтобы встать на ремонт.

Вячеслав Рыжков